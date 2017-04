"Eu nu sunt Sumudica, Steaua nu e Astra, avem alt nivel!" AMENDA bizara pregatita de Reghecampf pentru Alibec

Laurentiu Reghecampf il va pedepsi pe Denis Alibec pentru ca a parasit banca tehnica dupa ce a fost schimbat.

Denis Alibec s-a suparat pe Reghecampf in timpul meciului de la CFR pentru ca a fost schimbat in minutul 60 cu Gnohere. Alibec a sutat intr-o sticla, apoi s-a dus direct la vestiar.

Antrenorul Stelei spune ca Alibec va fi nevoit sa cumpere ...sampon pentru colegii sai si il avertizeaza ca acesta nu este un comportament demn de Steaua. Reghe nu-l uita nici pe rivalul de la Astra si spune ca la Steaua, Alibec nu poate sa se comporte ca la Astra Giurgiu, acolo unde era tolerat de Sumudica.

"Chiar nu ma intereseaza gestul lui Alibec, nu a venit sa dea mana cu mine. A dat-o, dar a fost putin retras, se vede si pe imagini. Aseara am mancat cu baietii la hotel. Nu ma deranjeaza nici faptul ca a dat cu piciorul in sticlele alea.

Ma deranjeaza ca nu a stat pe banca sa sufere cu echipa pana la sfarsit. Nu am vorbit aseara dupa meci si nici n-am ce sa vorbesc, o sa urmaresc reactia lui in aceasta saptamana. I-am zis ca nu sunt Sumudica, suntem total diferiti. Mentalitatea si nivelul nostru la care am antrenat si jucat e altul, eu sunt altfel obisnuit, Steaua e altceva. Toti jucatorii sunt la fel, de acelasi nivel.

Ce ar trebui sa faca Gnohere sa imi dea un pumn in umar inainte sa intre? Si el a contribuit la rezultatele noastre. Nu este corect. Pe Denis il cunosc foarte bine, chiar daca nu am relationat cu el ca Sumudica. Mi-am dat seama de caracterul lui, vorbesc cu fiecare la antrenamente.

Eu cred ca e normal ca patronul sa ia atitudine, e imaginea clubului, e jucatorul cel mai important al echipei noastre, nu e normal sa faca asemenea gest. El va avea de suferit. Saptamana asta vor primi 10.000 de euro prime pentru 3 meciuri castigate.. Nu ma intereseaza cum se vor da aceste prime, am facut un tabel cu MM si il vom preda patronului.

Eu nu pot sa-l amendez, dar pot sa-l pun sa plateasca o suma catre colegii sai. Sa simta ca nu a fost ok. Nu sa le plateasca colegilor o masa. Ceva mai jos de atat. Sa cumpere sampoane, ceva de genul asta. Nu fata de mine trebuie sa plateasca. Le-am zis ca in primul rand joaca pentru ei. Eu ii invat si le spun ca Steaua inseamna altceva.

Fiecare trebuie sa fie constient ca atunci cand imbraci tricoul Stelei ai responsabilitate mare. Mai ales cand esti capitanul Stelei.

Orice jucator al nostru poate sa stea pe banca. Am sa urmaresc atent atitudinea lui, depinde de el. Pentru mine e in continuare atacantul numarul 1 al echipei. Chiar daca e dificil pentru Gnohere. El e putin mai puternic, se bate cu adversarii, Denis e un jucator care isi creeaza situatii si da pase foarte bune. Sunt putini diferiti, dar joaca pe aceeasi pozitie.

Alibec are 92 kg, este la limita normala pentru ceea ce cere centrul de medicina sportiva din Romania. Asta am primit, este in grafic. Bizonul cred ca 200 de grame in plus, dar trece de fiecare data", a spus Reghecampf la Digi.