"Eu mai sunt activ, Tudorel Stoica ma stie foarte bine!" Legenda Stelei care e gata sa joace in echipa Armatei

Primul fotbalist care a castigat Cupa Campionilor Europeni cu doua echipe diferite ar putea reveni pe teren la 52 de ani.

Belodedici se mentine in forma pentru echipa armatei.

Piturca nu se intoarce pe teren, dar Belodedici e gata sa joace pentru Steaua generalilor in liga a 5-a.

"Eu mai sunt activ in fotbal si Tudorel Stoica ma stie foarte bine. Am tricouri ros-albastru cand joc fotbal cu prietenii mei, ma imbrac in rosu-albastru"

Pentru Belodedici, Steaua lui Becali e tot Steaua.

"Cand mergeam la meciuri, mergeam la Steaua, nu ii spuneam FCSB, nici nu ne trecea prin cap, mie cel putin"

Belodedici si Vladoiu au jucat fotbal si le-au oferit cadouri copiilor cu sindromul Down.