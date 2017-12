"Este ceva unic in fotbalul mondial! Nu este corect!" Reactia lui Dan Petrescu dupa ce a terminat anul pe primul loc in Romania

CFR Cluj 1-0 ACS Poli Timisoara / Dan Petrescu si-a laudat dupa victoria care a asigurat locul in playoff al CFR-ului.

Dan Petrescu este hotarat sa-l foloseasca pe Deac la partida cu CSU Craiova chiar daca acesta ar risca sa primeasca un cartonas galben ce ar duce la suspendarea in primul meci din 2018, contra Stelei. Antrenorul CFR-ului a criticat si sistemul competitional din Liga 1.

"Asta era obiectivul meu, sa ajungem in playoff. Victoria ma bucura foarte mult pentru ca era ultimul meci pe propriul teren in 2017 si era pacat sa nu-l castigam. Am avut si un joc consistent, am avut 7-8 ocazii. Am marcat un gol din faza fixa si ma bucur foarte mult pentru ca le-am zis la pregatirea meciului ca simt ca partida va fi decisa astfel.



Pacat ca nu am mai marcat, dar totusi pentru Poli Timisoara a fost unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon. Imi doresc ca echipa sa arate asa mereu, sunt sigur ca va fi mai greu in noul an. Am venit in iulie, trebuia sa aducem jucatori, sa inchegam o echipa. Acum s-a inghegat, cred ca este al 4-lea meci la rand cu acelasi 11, la inceput nu se putea pentru ca nici nu ii prea cunosteam.



Daca mi se spunea la inceput ca vom face aproape 50 de puncte, nu as fi crezut. Trebuie sa fim atenti la Craiova, sa castigam si acel meci. Daca nu era playoff, sansele noastre erau foarte mari acum pentru noi. Din pacate in playoff se intampla ceva unic in fotbalul mondial, ni se iau jumatate de puncte. Poate daca eram pe alta pozitie spuneam altceva, dar nu cred ca pentru ca nu este corect.



E clar ca va fi o pierdere Hoban pentru noi, dar avem un lot valoros. Deac daca va fi sanatos, va juca, primul meci e cel la care ma gandesc. Va fi mult mai putina agitatie daca va fi arbitraj video. Arbitrajul video va ajuta foarte mult fotbal, desigur ca mai pot fi decizii dificile de luat, dar multe dintre probleme vor fi rezolvate" a spus Dan Petrescu la Digi Sport.