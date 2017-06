Eric si-a anuntat plecarea de la Gaz Metan: "Nu suntem Steaua, nici Dinamo, dar am scris o istorie frumoasa aici"

Mijlocasul brazilian Eric de Oliveira (31 de ani) s-a despartit de Gaz Metan Medias. Sudamericanul nu a dezvaluit, in anuntul facut pe o retea de socializare, si viitoarea destinatie. Cel mai probabil, Eric ar putea ajunge in zona Golfului Persic, unde a mai evoluat de-a lungul carierei.

"Astazi termin contractul cu Gaz Metan. Am zambit, am plans si am trait la maximum fiecare meci. 36 de goluri in Liga I. 11 goluri in liga a doua. Peste 150 de meciuri in tricoul lui Gaz Metan. Multumesc domnului Biro, domnului Albota, fara voi nu aveam familia mea in Romania. Multumesc colegilor cu care am jucat, imi cer scuze daca vreodata v-am jignit pe unii dintre voi. Imi cer scuze suporterilor ca n-am reusit sa castig macar un trofeu aici, imi cer scuze daca v-am dezamagit!



Multumesc domnului Marginean pentru ca a fost corect cu mine! Lui Cristi Pustai pentru cei 7 ani alaturi de mine, am invatat multe in tot acest timp. Probabil a fost ultimul meu an aici, am dat totul, am jucat 100% in fiecare meci, dar uneori n-au iesit lucrurile cum am vrut. Va multumesc pentru tot! Nu suntem Steaua si nici Dinamo, dar am scris o istorie destul de frumoasa cu Gaz Metan! Multumesc, Medias", a scris Eric pe Facebook.

Eric a mai evoluat in Romania si pentru Pandurii Targu Jiu, formatie cu care a jucat si in grupele UEFA Europa League.