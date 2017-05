Era PRIMUL nume de pe lista lui Becali dupa plecarea lui Reghe, dar a primit o oferta surpriza. Anunt de ultima ora

Becali pregateste era post Reghecampf. In afara jucatorilor pe care vrea sa-i aduca, Becali se gandeste si la numele antrenorilor la care poate apela pentru a-i indeplini inca o data visul de 20 de milioane de euro: Champions League.

Primul pe lista patronului de la Steaua: Edi Iordanescu. Becali a avut mai multe discutii cu Edi in ultimi an, Iordanescu Jr. a anuntat si el ca e incantat de interesul echipei sale de suflet, insa partile n-au ajuns niciodata la vreun acord. Acum, fostul antrenor de la Pandurii si TSKA Sofia ar putea amana inca o data momentul 'Steaua'. Sursele sport.ro anunta ca Edi are o propunere clara de la Skoda Xanthi! Greciis e vor desparti la finalul actualului sezon de Daniel Isaila si vor sa continue tot cu un roman.

Edi e liber de contract dupa despartirea de TSKA, in toamna anului trecut. Cu Edi out de pe lista, Becali ramane cu variantele principale de negociere Nicolae Dica si Marius Sumudica.