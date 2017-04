Negocieri SECRETE intre Becali si Sumudica! Oferta URIASA pe care i-a facut-o ca sa vina la Steaua: ia intr-o luna cat a primit in 2 ani la Giurgiu

Sumudica la Steaua nu mai e doar o gluma!

Gazeta Sporturilor scrie ca antrenorul Astrei a primit o oferta clara din partea Stelei! Becali vrea sa-i ofere aceeasi intelegere pe care o are si Reghecampf. Daca accepta, Sumudica ar urma sa castige de aprope 3 ori mai mult decat in prezent! Becali ii propune 30 000 de euro lunar, fata de 12 000 cat ii da acum Ioan Niculae la Astra. Sumudica e ispitit si cu o prima uriasa pentru accesul in grupele Champions League, 500 000 de euro. In cazul in care si-ar atinge obiectivul, ar castiga o suma egala cu tot ce a incasat la Giurgiu in mai bine de doi ani!

Sumudica insista in continuate ca nu va ajunge la Steaua, desi tonul i s-a domolit in ultimele zile: "Eu vreau performanta. O sa ma duc acolo unde e performanta. Acum nu se pune problema de negocieri cu Steaua".