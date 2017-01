"E treaba lor daca il vad ca numar 10" Alibec, irosit de Steaua? Mesajul lui Sumudica pentru Reghe

Marius Sumudica nu e convins ca Alibec poate sa joace impreuna cu Gnohere la Steaua.

Alibec a marcat un singur gol pana acum la Steaua, din lovitura libera. Reghecampf l-a folosit in postura de conducator de joc, iar ca atacant l-a folosit pe Gnohere. Sumudica nu e convins ca aceasta varianta va da roade pentru Steaua, dar i-a urat succes fostului sau elev.



"Alibec este un jucator extraordinar, un jucator aparte. Este un jucator care se exteriorizeaza foarte mult pe teren. I-am explicat ca nu e bine sa stea cu miinile pe sus si sa se enerveze.

Eu incercam sa-l scot din ale lui, dar am reusesc sa ma folosesc de talentul lui. Pentru mine a fost o placere sa lucrez cu el. Golurile lui sunt imparabile, are un sut extraordinar. El are executii de genul asta. Este un castig pentru Steaua, dar depinde cum o sa fie pus in valoare alaturi de Gnohere.

Am citit ca sunt la stadiul de cautari. Nu imi permit sa ii spun lui Laurentiu Reghecampf cum sa il foloseasca pe Alibec. Ei stiu mai bine ce si cum. Daca ei il vad pe Alibec numar 10 e problema dansilor. Eu am spus si ca Enache nu poate sa joace fundas dreapta si am avut dreptate. Enache nu poate niciodata sa joace fundas dreapta.

De fapt poate juca 1%, conform indexului. Va spun eu asta. Poate doar daca joci cu 3 fundasi centrali si el sa faca banda. Intelegeti ce vreti", a spus Sumudica la Sport.ro.