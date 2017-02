"E cel mai important transfer din ultimii ani" Dinamo aduce 4 jucatori din cele 2 milioane incasate pe Rotariu

Mutu a vorbit despre transferuri.

Dinamo are de gand sa faca 4 transferuri din cele peste 2 milioane incasate pe Rotariu de la Brugges:

"Nu am vrut sa il vindem pe Rotariu acum, ci doream sa insistam mai mult, sa prindem cupele europene si sa ii crestem valoarea. A vrut sa plece mai ales ca nu a avut o perioada fasta. Am luat niste bani buni, e unul dintre cele mai importante transferuri din ultimii ani. Vrem sa aducem jucatori tineri, de mare valoare, care sa ii aduca trofee lui Dinamo in viitor.

Sunt trei jucatori foarte interesanti, sunt chiar patru, vrem sa formam o echipa, vrem ca Dinamo sa fie cea mai valoroasa echipa din tara. Vrem jucatori sa aduca un plus la echipa, nu vrem la numar. Aducem jucatori pe toate posturile, in aparare, la mijloc, in atac, vrem un numar 9 neaparat", a spus Mutu la Digi.

Mutu a vorbit si despre fanii dinamovisti care au spart mitingul de la Piata Victoriei: "Nu cred ca fanii au fost acolo, eu nu i-am vazut, nu au legatura cu Dinamo. E un subiect inchis pentru noi, nu are legatura cu realitatea".