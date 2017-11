E campion al Romaniei si unul dintre cei mai valorosi atacanti din Liga 1! Nu e greu sa-l recunosti :)

A castigat campionatul in Liga 1, Cupa si Supercupa Romaniei si a fost desemnat cel mai bun jucator roman al anului 2016.

Denis Alibec a facut primii pasi in fotbal la Callatis Mangalia. A trecut si pe la juniorii Stelei, iar in 2006 a venit la Farul. A debutat la echipa mare a gruparii din Constanta in 2008 si dupa un sezon a plecat la Inter. Din pacate pentru el, nu a reusit sa se impuna, fiind imprumutat la Mechelen, Viitorul si Bologna.



In perioada 2014-2017 a jucat pentru Astra unde a castigat cele trei trofee pe plan intern. Din 2017 a fost achizitionat de Steaua.