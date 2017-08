"Doar ei au sanse sa-l ia pe Alibec" Amanunte de ultima ora despre negocieri! Unde poate ajunge

Steaua e gata sa se desparta de Alibec, insa Becali are pretentii mari pentru atacantul sau.

Desi fiul presedintelui de la Porto a venit aseara pa National Arena ca sa-l vada pe Alibec, agentul atacantului spune ca Alibec are sanse mari sa ajunga in Anglia. Watford l-a urmarit intents pe jucator in ultima perioada.



"Are sanse. Nu sunt discutii avansate. Echipele il vor. Depinde si de ele, de echipe, de momentul cand vand un jucator pe mai multi bani. Mai sunt 8 zile de transferuri. Trebuie sa se miste repede. Toate echipele fac cam in felul urmator: cand am vandut atacantul nostru cu 40 milioane, ne permitem sa dam 10 milioane pe Alibec sau pe altul.

E foarte clar, zona nu poate fi decat Anglia. Singura tara care poate plati asemenea sume de transfer si sa fie pe stilul lui Denis, e Anglia, pentru ca nu putem vorbi de Italia. In Italia a fost, nu a avut reusite. In Italia ii va fi greu sa se intoarca. Inter, Bologna...si cred ca s-au mai inchis ceva usi acolo, dar, in momentul de fata, Anglia este de interes. Tot ce a aparut cu Porto nu e nimic real. Sunt sanse 0%. Am vorbit prin contactele mele cu fiul presedintelui de la Porto. Nu e nimic adevarat", a declarat Florin Lovin la Dolce Sport.