Dinamo, la un pas de SUPERLOVITURA verii! Care sunt sansele sa se faca transferul lui Albin

Dinamo ii poate face lui Contra inca un cadou important in urmatoarele zile!

Dupa ce i-au luat pe Katsikas si Salomao, 'cainii' sunt aproape sa-l aduca si pe uruguayanul Albin. Considerat de Mutu cel mai bun strain din istoria campionatului, Albin incearca sa-si rezilieze in aceste zile contractul cu Veracruz din Mexic. Imediat ce va obtine actele de transfer va putea semna pentru Dinamo.

Agentul lui Albin, Alfredo Regueira, a confirmat pentru Sport.ro stadiul avansat al negocierilor: "90% este OK, am fost sa vad documentele si cred ca in doua sau trei zile se va rezolva totul. Juan isi doreste sa revina in Romania. Ii stie pe Contra si Mutu, a lucrat foarte bine cu ei la Petrolul. Asteptam sa incheiem contractul cu Veracruz".

Impresarul uruguayanului se afla deja de doua zile la Bucuresti, unde a negociat cu clubul Dinamo, actele fiind perfectate deja, ramanand de rezolvat doar despartirea jucatorului de formatia mexicana la care a evoluat in ultimul an.

Juan Albin, 30 de ani, a jucat pentru Nacional, Getafe si Espanyol inainte sa vina in Romania, la Petrolul. De la Ploiesti a plecat in 2014, imediat cum au inceput problemele financiare ale clubului. In ultimii doi ani, mijlocasul ofensiv a jucat pentru Veracruz din Mexic.