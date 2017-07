Diferenta de la cer la pamant! Viitorul, sanse 0 de calificare daca pierde titlul la TAS. Steaua da lovitura. VEZI URNELE

Cum arata urnele pentru cele doua.

Steaua si Viitorul intra la tragerea la sorti pentru preliminariile UCL maine. Acestea nu stiu inca cine are castig de cauza in procesul de la TAS, decizia urmand a fi data astazi pana la pranz.

Steaua si Viitorul vor avea parte de aceiasi adversari daca intra de pe locul 2, acestia fiind aproape imposibili pentru Viitorul si dificili pentru Steaua.

In schimb, echipa care intra pe traseul campioanelor are sanse bunicele, in special Steaua, care poate da peste echipe ca Maribor sau Qarabag.

Ce adversari are Steaua de pe locul 2:

TSKA Moscova, Ajax, Bruges, Dinamo Kiev, Viktoria Plzen

Ce adversari are Steaua de pe locul 1:

Qarabag, Malmo, Astana, Partizan, Rijeka, Rosenborg, Sheriff Tiraspol, Beer Sheva, Slavia Praga, Hafnarfijodur

Ce adversari ar avea Viitorul de pe locul 2:

TSKA Moscova, Ajax, Bruges, Dinamo Kiev, Viktoria Plzen

Ce adversari ar avea Viitorul de pe locul 1:

Olympiakos, Celtic, Salzburg, Copenhaga, Ludogoret, BATE, Legia, APOEL Nicosia, Maribor, Qarabag