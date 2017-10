"Dica tine foarte mult la el!" Care e singura sansa pentru ca Alibec sa revina in echipa Stelei

Denis Alibec a fost exclus din lot si amendat cu 75.000 de euro!

Alibec a jucat slab cu Voluntari, iar in momentul schimbarii a aruncat banderola si a lovit cu piciorul usa de la vestiar.

Dica a decis sa-l trimita la echipa a doua, iar Becali a plusat cu o amenda uriasa, de 75.000 de euro.

Alibec nu va fi in lotul lui Dica pentru meciul din Europa cu Hapoel Be'er Sheva si sunt sanse mici sa prinda si urmatoarele doua meciuri - cu Timisoara in campionat, duminica, si cu Sanatatea Cluj, miercurea viitoare, in Cupa Romaniei.

Conform surselor PRO TV, Alibec va reveni cel mai probabil in lotul Stelei abia la meciul cu Craiova, de pe 29 octombrie.

Dani Coman, cel care a lucrat cu Alibec la Astra, crede ca jucatorul va fi iertat de Dica, cel care a aruncat si el cu randul sau cu banderola Stelei cand era jucator.

”Jucatorii mari sunt capriciosi. Dar sa stii ca este sufletist, de echipa, isi doreste la fiecare joc sa castige.

Nu e normal, trebuie sa constientizeze ce se intampla, are totusi 26 de ani, orice pas gresit poate sa-i fie fatal pentru restul carierei, este istet, nu e genul care sa nu gandeasca. Ar putea sa isi schimbe comportamentul. Daca as fie presedintele clubului l-as primi. I-as pune si niste clauze clare”, a spus Dani Coman la Digi.



”Daca l-as reprimi as face public totul. Sa facem o conferinta de presa in care sa vorbim despre ce greseli a facut, ce repercursiuni pot exista. Poate si Dica a gresit pe teren. Dica tine foarte mult la el, sunt convins ca se vor regla lucrurile acolo”, a mai spus Coman.