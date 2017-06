Dica este un norocos! Becali ii face transferuri uriase dupa ce a auzit de schimbarea din Champions League

Gigi Becali a dezvaluit care e obiectivul.

Steaua a investit iarasi o suma imensa in transferuri. Becali a platit 750.000 de euro pentru Budescu si a fost aproape de realizarea unui nou transfer urias pentru Liga I, de 1,5 milioane de euro, pentru Nedelcu.

Becali a platit si in iarna cateva milioane de euro, dand 2 milioane pe Alibec, 500.000 de euro pentru Balasa, 400.000 pe Denis Man, 250.000 pe Gnohere pentru aducearea lui Pleasca.

Motivul pentru care Becali investeste atat de mult in transferuri este simplu. Steaua va intra de sezonul viitor in cercul select al echipelor din UCL ce au castigat in trecut trofeul. Steaua va fi cap de serie inclusiv in play-off si va avea sanse mari sa intre in Liga.

Mai mult, banii pe care echipa ii va primi vor fi mai multi. "O sa castig aproape dublu fata de cat iau acum daca intru in Liga. Deci noi o sa fim capi de serie in toate tururile, oricum ar fi, pentru ca avem coeficientul asta de fosta castigatoare a trofeului, plus ca la bani vom lua minim 50 de milioane de euro daca intram in grupe, si nu imi permit sa pierd banii astia", a spus Gigi Becali pentru Sport.ro