Dezvaluire bomba! Teapa secolului pentru Becali: Hagi a vrut sa faca Academia Steaua!

Hagi face pasi mari spre titlu. Viitorul e lider in Liga I, la 6 puncte de Steaua.

Gigi Becali a dezvaluit la Sport.ro faptul ca Gica Hagi a vrut sa faca Academia Steaua, in 2007, inainte sa demareze proiectul de la Ovidiu.

In momentul in care a fost instalat pe banca Stelei, Hagi a avut in plan infiintarea unei Academii, in coproprietate cu Gigi Becali.

Nu s-a concretizat insa, pentru ca Becali l-a dat afara cu scandal, dupa doar cateva luni de mandat. Si asta in ciuda faptului ca Hagi reusise performanta de a califica echipa in grupele Champions League, dupa o dubla cu BATE Borisov.

"Mi-a zis Hagi acum, recent, ca el a vrut sa faca Academia atunci cand era la Steaua. Sa punem amandoi bani. Nu mi-a zis nimic atunci, n-am stiut, ca poate o faceam impreuna."

"Daca imi pare rau acum? Nu imi pare rau pentru nimic in viata. Astea sunt lucruri materiale, nu sunt atat de importante. Eu ma bucur pentru Hagi, pentru ce a reusit el pe cont propriu. Am o singura dorinta, el sa fie pe locul doi si eu sa castig titlul, atat.", a spus Becali la Sport.ro.

Hagi a fost demis de la Steaua in toamna anului 2007, dupa un inceput de campionat cu rezultate modeste. Felul in care a fost dat afara de Becali, cu scandal public, a insemnat una dintre marile dezamagiri ale vietii pentru Hagi, asa cum avea sa admita in mai multe randuri.

Un an mai tarziu, Hagi si-a facut propria academie de fotbal la Ovidiu.

Opt ani mai tarziu, Hagi e lider in Liga I, cu 6 puncte avans peste Steaua.