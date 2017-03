"Detin un act care il poate ajuta pe Becali sa isi ia Steaua inapoi" Omul care poate detona bomba in Liga 1

In decembrie 2016, Gigi Becali a pierdut la Curtea de Apel Bucuresti atat marca Steaua, cat si dreptul de folosi numele Steaua, lucru care a dus la mari pierderi de bani, prestigiu si credibilitate, dar si la diminuarea bazei de suporteri.

Dar salvarea latifundiarului poate veni involuntar de unde se asteapta mai putin, de la un alt patron de club, care a suferit si mai mult decat el din cauza luptelor purtate in instante.

Adrian Mititelu, actionarul FC Universitatea Craiovam a dezvaluit ca detine acte care pot inclina balanta justitiei atat in favoarea clubului sau, cat si in cea a lui Becali, in procesul dintre FCSB si MApN.

"Cand am inceput razboiul asta, cand am vazut ca astia pretind si brandul, ca nu vor sa il cumpere, au inceput sa fabrice fel de fel de regii juridice, si atunci am fost nevoit si eu sa caut acte la care nu ma gandeam ca am nevoie de ele. Si le-am gasit cu chiu cu vai, nu au vrut sa mi le dea de la ministere, ca au oameni... Iar eu acum am un act care pe Becali il ajuta sa castige tot razboiul asta cu MApN, sa isi ia Steaua inapoi. Pe cuvant! Nici nu stie de el! Pentru ca el degeaba are bani, ca nu stie chiar toate chestiile juridice. Are impresia ca se pricepe, are putin arta conversatiei, dar nu are substanta. Actul asta o sa il fac saptamana viitoare public, pentru ca, in primul rand, o sa il fac public pentru interesul Universitatii Craiova. Si Becali, daca il duce mintea sa il citeasca, o sa vada ca il poate folosi si el. Am ordinul ministrului. Deci, daca Steaua nu se transforma in societate comerciala nu mai putea sa joace fotbal, nu mai putea sa participe in competitii. Statul i-a obligat sa faca chestia asta, dar el nu a stiut sa invoce”, a precizat acesta.

Mititelu spune ca ajutorul pentru Becali este dezinteresat, desi patronului FCSB nu i-a fost alaturi in cei sase ani in care a fost tarat prin tribunale pentru a-si gasi dreptatea.

"Nu m-a mai sunat niciun alt patron din fotbal. Becali m-a sunat cand avea interes sa se mai consulte cu mine, pentru ca stie ca am foarte multe cunostinte in procedurile legale sau legate de sport. Dar niciodata nu m-a sunat ca sa ma incurajeze sau sa imi zica, deci din contra... E fiecare cu treaba lui. Si azi la Sport.ro am vazut ca a spus niste rautati... Oricum, Becali e un om caruia eu ii sustin cauza in razboiul pe care il are cu Armata. Si mie mi-a trebuie 1-2 ani ca sa stiu, sa aflu exact ce s-a intamplat din ’90 incoace. Pentru ca nu m-am gandit ca o sa ajung vreodata la chestia asta. Si acum am gasit tot, acte noi, care darama tot. Cei de la Clubul Sportiv sunt terminati acum, nu mai au nicio sansa”.