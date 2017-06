Decizie complet neasteptata a lui Hagi! Renunta la jucatorul care l-a facut campion. Iancu pleaca de la Viitorul

Gabi Iancu n-a fost iertat de Hagi! Chiar daca a marcat golul in urma caruia Viitorul a castigat meciul decisiv cu CFR, din ultima etapa, Iancu plateste pentru atitudinea sub asteptari.

Romania in semifinale la EURO de minifotbal! Romania - Cehia, vineri, 22:00 in direct la Sport.ro!

Iancu n-a rezistat decat un an la Viitorul. Adus de Hagi dupa ce si-a reziliat contractul cu Steaua, atacantul a fost titular in prima parte a campionatului, apoi a prins cel mult banca.



Digisport sustine ca Iancu si Viitorul se despart in aceasta vara. Jucatorul isi doreste sa prinda un nou contract in strainatate. Acum doi ani, Iancu a jucat la Karabukspor, in liga a doua din Turcia, sub forma de imprumut de la Steaua. Iancu a marcat 6 goluri in 29 de meciuri la Viitorul. Iancu mai jucase pentru echipa lui Hagi intre 2010 si 2012.