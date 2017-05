Decizie BOMBA luata de Sumudica inaintea meciului cu Steaua! Trei titulari sunt OUT din echipa! 

Sumudica vrea s-o lase luni seara pe Steaua din echipa!

Sumudica a promis ca ii va lua titlul Stelei, iar luni seara are ocazia directa de a invinge echipa lui Reghe in penultima etapa din playoff. Pentru asta, antrenorul e gata sa scoata din echipa trei titulari ce au avut legaturi cu Steaua in ultimii ani. Geraldo a fost adus de Piturca la Steaua in Romania in 2010, iar dupa meciul din tur, fundasul a fost acuzat ca a comis intentionat penalty pentru fosta sa echipa.

Teixeira si Junior Morais sunt ceilalti jucatori ce nu vor mai prinde echipa contra Stelei. Primul este curtat intents de Becali, iar al doilea chiar a semnat cu echipa ros-albastra, in ciuda situatiei neclare din contractul cu giurgiuvenii, scrie Gazeta Sporturilor.

Sumudica se va baza in schimb pe armata de fosti jucatori de la Rapid pentru a stopa Steaua din lupta pentru titlu. Oros, Sapunaru, Ionita sau Niculae sunt oamenii cu trecut in Giulesti, la fel ca antrenorul lor.

Echipa probabila a Astrei: P. Iliev - Belu, Oros, Sapunaru, Fabricio, Al. Stan - Al. Ionita, Takayuki, Boubacar, Budescu - D. Niculae