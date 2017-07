"De ce a ramas Alibec in tribuna?". Reactia lui Nicolae Dica dupa 1-1 cu CSU Craiova si ce a spus despre meciul decisiv cu Plzen

Steaua 1-1 CSU Craiova | Cele doua formatii si-au impartit reprizele si punctele pe National Arena. Baluta a deschis scorul, iar Gnohere a egalat. Nicolae Dica, antrenorul gazdelor, a vorbit la finalul partidei.

"E un rezultat frustrant, da. Consider ca meritam sa castigam, ne-am creat foarte multe ocazii de a marca. Pacat ca am primit un gol foarte usor, pe o minge pierduta in zona centrala. Stiam ca sunt periculosi pe tranzitia pozitiva, pentru ca au fotbalisti de viteza. Ne-au dat gol pe greseala noastra.

Impotrant este ca am avut reactie, baietii au egalat si si-au creat multe ocazii.

As vrea sa-i felicit pe jucatori pentru repriza a doua, pentru ca am jucat intr-o singura jumatate de teren. Din pacate, nu am reusit sa finalizam.

Cred ca a fost o repetitie buna, pentru ca am intalnit o echipa buna si agresiva, asa cum este si cea de la Plzen.

Cu Pintilii, Teixeira si Gnohere am vorbit de la inceput, le-am zis ca ii voi schimba, pentru a fi proaspeti cu Plzen.

Alibec a resimtit niste dureri la abdomen dupa meciul cu Plzen si am considerat ca e mai bine sa nu faca parte din lot astazi.

Eu sper sa facem un joc foarte bun la Plzen, cu totii ne dorim asta. Important este sa avem atitudine, sa muncim mult pentru calificare", a spus Nicolae Dica dupa Steaua 1-1 CSU Craiova.