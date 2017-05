Daum vorbeste pentru prima data despre "dezastrul din Romania"! "Poti sa-l remarci doar pe Hagi, Craiova si putin Dinamo!"

Christoph Daum se afla astazi la Cluj-Napoca alaturi de antrenorul secund Ionut Badea, germanul urmand sa participe la conferinta "What business and society can learn from sports", organizata de catre Universitatea Babes-Bolyai.

Selectionerul Romaniei, Christoph Daum, caracterizeaza infrastructura sportiva din Romania ca fiind "un dezastru", el explicand presei ca dincolo de aceasta problema, fotbalul romanesc are de suferit la capitolul performanta si prin prisma faptului ca putine cluburi din Liga 1 investesc cu adevarat in centre de copii si juniori sau academii.

"Cateodata este un dezastru. Cand vezi in ce conditii lucreaza unele cluburi… sunt cateva locuri bune, exista Arena Nationala, CFR Cluj are o baza acceptabila, la Pitesti este ok, se construiesc noi arene pentru Euro 2020 pentru ca este necesar un mediu in care oamenii sa isi doreasca sa vina. Este de asemenea important sa ai si terenuri bune pentru antrenament, pentru ca problema generala in sport tine de faptul ca este necesara infrastructura buna si sustinere chiar si din partea politica", a declarat Daum.

Selectionerul a mai spus ca o alta problema a fotbalului romanesc tine si de modul in care echipele din Liga 1 se raporteaza la rolul centrelor de copii si juniori.

"Hagi a construit o academie, dar este prea putin. Daca ma intrebati pe mine, fiecare club trebuie sa aiba o academie cu o certificare."

"Sunt putine cluburi care au astfel de academii tratate in mod corect si nu doar pe hartie. Daca te uiti la cei care chiar sunt interesati de cei tineri, ii vezi doar pe Hagi si putin la Craiova si Dinamo. Viitorul Romaniei este tineretul, indiferent de domeniu si si in viitor trebuie sa ne pese de tineri si sa aducem toata lumea in proiect, nu doar privatii", a mai spus Daum.

News.ro