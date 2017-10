Daniel Stanciu, ghidul stelistilor in Israel! E director sportiv in PARADISUL in care au locuit Napoleon si Richard inima de leu. VIDEO

Ghidul stelistilor in Israel e un roman care calca pe urmele lui Napoleon. Si Tamas vine la meciul care va fi la PRO TV, joi, de la 8 seara.

Fost conducator la Dinamo si Timisoara, Daniel Stanciu e directorul sportiv al echipei cu cel mai mic buget din Israel. Toate salariile nu depasesc sase milioane. Adversara stelistilor din Europa, Beer Sheva are un buget de cinci ori mai mare.

"Eu cred ca Steaua va reusi sa castige cu toate ca BeerSheva este un club modern cu mult peste cluburile din Europa, potent financiar. Eu cred ca Steaua este favorita la castigarea grupei", spune Daniel Stanciu.



Ghidul stelistilor traieste in orasul construit acum 4000 de ani si in care au locuit o buna perioada Napoleon si Richard, inima de leu. Portul din Israel e in patrimoniul UNESCO din 2001.

"Si frumusetea orasului a facut sa ma adaptez mult mai usor. Un oras in care as invita toti romanii sa vina sa il viziteze.", spune Stanciu.