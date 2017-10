Dan Petrescu vrea proba video: "Iorgulescu a promis, trebuie sa si faca!" Cate puncte ar fi avut in plus CFR daca arbitrii puteau sa vada reluarile

Dan Petrescu este de acord cu introducerea arbitrajului video.



CFR Cluj a fost acuzata in acest sezon ca a fost avantajata de arbitraje, iar Dan Petrescu si-ar dori ca astfel de discutii sa nu mai existe. Petrescu a tinut sa precizeze si ca echipa sa a fost dezavantajata cu Viitorul si Botosani, iar acum ar fi avut 5 puncte in plus daca exista proba video.

"Chiar ma bucuram cand am auzit ca domnul Iorgulescu vrea sa introduca proba video. Pentru ca CFR Cluj ar fi fost extra anul asta. Toţi au vorbit de noi ca am fi primit penalty-uri, dar daca am fi avut proba video, ar fi fost trei puncte cu Viitorul si doua la Botosani. Poate cu Dinamo nu a fost penalty. Deci, ar fi fost plus trei. Eu as vrea sa avem proba video la orice faza dubioasă. Nu la orice fault pe la mijlocul terenului, dar la penalty, la off-side, eu zic ca ar fi foarte bine. Daca domnul Iorgulescu a promis trebuie sa si faca. Eu il cunosc pe Gino foarte bine si sunt sigur ca dacă a zis, o sa o si faca", a declarat Dan Petrescu.

LPF ar vrea, dar spune ca nu are bani deocamdata sa acopere cheltuielile pentru implementarea asistentei video la meciurile de Liga I - aproximativ 1,8 milioane de euro pe sezon.