Dan Petrescu ramane la CFR. Clujenii nu il lasa sa plece la nationala. Anuntul oficial facut de CFR

Dan Petrescu are pana maine sa ii faca pe sefii lui CFR sa se razgandeasca.

Dan Petrescu e favorit la preluarea postului de selectioner, insa negocierile dintre FRF si CFR nu par sa ajunga la o concluzie pozitiva. Clubul a emis azi un comunicat prin care anunta ca Dan Petrescu ramane la CFR.

Desi Petrescu s-a inteles cu FRF, se pare ca clubul clujean nu il lasa sa plece. Antrenorul are pana maine sa ii convinga pe acestia sa se razgandeasca, Burleanu anuntand ca urmatorul pe lista este Mircea Rednic.

Iata mai jos mesajul transmis de CFR Cluj:

"Clubul CFR 1907 Cluj doreste sa multumeasca Federatiei Romane de Fotbal pentru interesul manifestat in ceea ce priveste numirea antrenorului nostru in functia de selectioner, insa Dan Petrescu va ramane in continuare in Gruia pentru a-si continua munca inceputa in urma cu trei luni.

Apreciem profesionalismul de care FRF a dat dovada in purtarea acestor negocieri si pentru faptul ca a cerut acordul clubului nostru inainte de a discuta cu Dan Petrescu. Desi tehnicianul CFR-ului a anuntat public ca ar dori sa preia acest post, clubul nostru si antrenorul Dan Petrescu au decis sa continue acest proiect inceput impreuna. Ne bucuram pentru aceasta decizie si speram ca echipa nationala a Romaniei sa gaseasca un antrenor la fel de bun ca Dan Petrescu", scrie pe pagina oficiala a clubului.