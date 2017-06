Dan Petrescu da inapoi: "Nu am semnat cu CFR, am si alte oferte!" Anuntul surprinzator despre Hagi

Dan Petrescu merge la Dubai sa-si rezilieze contractul cu Al Nasr, echipa care l-a inlocuit deja cu Cesare Prandelli.

Anuntat ca noul antrenor al lui CFR, Dan Petrescu spune ca studiaza si alte oferte in acest moment. Revenit de la Cardiff, acolo unde a vazut finala Champions League impreuna cu fostii colegi din Generatia de Aur, Petrescu spune ca Hagi ar putea sa plece de la Viitorul in aceasta vara.



"Nu am semnat inca, sa vedem. Nu pot sa spun exact, timpul le va rezolva. Nu stiu daca ma voi duela cu Hagi, sa vedem, poate ca pleaca si Hagi. Deci, sa vedem...

Am si alte oferte, o voi alege pe cea mai buna. Am vorbit cu CFR-ul, am spus asta.

Nu pot vorbi de transferuri pentru ca nu sunt antrenorul lor.

Voi pleca mai intai la Dubai, sa-mi rezolv problemele de acolo", a declarat Dan Petrescu la revenirea in tara.