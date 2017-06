Dan Petrescu a refuzat-o pe Legia si a fost prezentat oficial de CFR Cluj: "Este un club care stie ce inseamna sa castigi!"

Dan Petrescu a semnat un contract pe 2 ani cu CFR.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Dan Petrescu o va antrena pe CFR Cluj in urmatoarele 2 sezoane, el intorcandu-se in Liga 1 la 8 ani dupa titlul castigat cu Unirea Urziceni. SuperDan a dezvaluit ca a primit o oferta de la Legia Varsovia chiar saptamana aceasta, dar a refuzat-o pe a veni la CFR.

"De mult timp n-am mai avut o conferinta de presa in romana, inainte vorbeam numai in engleza. Ma bucur ca m-am intors acasa, le multumesc celor de la CFR Cluj pentru increderea pe care au avut-o in mine. in fotbal, cel mai important e sa ai rezultate, indiferent de nume. Ce am facut eu ca jucator sau antrenor inainte, nu mai conteaza. Sunt constient de asta. Venirea mea aici creste presiunea asupra clubului.



Promit ca voi munci la fel ca pana acum, voi fi devotat, sapte zile pe saptamana, 24 de ori pe zi. In momentul de fata avem un lot slab numeric, trebuie sa-l completam. Din pacate, timpul este foarte scurt. CFR este un club care stie ce inseamna sa castigi, stie ce inseamna sa joci in Champions League.



Au fost speculatii prin presa ca nu stiu ce salariu voi avea. Am un salariu normal pentru Romania, nimic exagerat. Daca era sa aleg banii, am avut oferte chiar si ieri de la cluburi mai puternice. Dar eu mi-am dat cuvantul acum zece zile si a fost suficient. Mi s-a oferit un proiect si am semnat un contract pe doi ani. Voi fi sustinut, in strainatate nu se intampla asta.



Sper sa nu mai am aceleasi iesiri pe care le aveam inainte, sa fiu mai calculat. Sa nu intru in polemici cu nimeni din fotbalul romanesc. Trebuie sa plecam cu un obectiv clar: sa intram in play-off, apoi vom vedea. Ieri am fost sunat de vicecampioana Poloniei, ma voia antrenor" a spus Dan Petrescu.