'Daca noi n-avem valoare, ce sa mai zica aia din spatele nostru?!' Aroganta lui Benzar dupa 0-1 cu Astra

Astra 1-0 Viitorul | Romario Benzar ii ironizeaza pe criticii Viitorului si spune ca adevarata fata a echipei nu e cea din meciul cu Astra.

"Daca noi n-avem valoare, aia din spatele nostru ce sa mai spuna? Si echipele mari seri proaste. Sii Real, si Barcelona! La prima infrangere toti dau in noi. Toti isi dorest sa fie pe primul loc. Sa fie! Am incredere in echipa mea. Cred ca meritam un egal. Ii asteptam in play-off pe cei de la Astra si sper sa facem mai mult atunci. Toti au spus ca ce transferuri am facut, ca ce bine jucam. Acum am pierdut si gata, s-au gresit transferurile!", a spus Benzar la Digisport.