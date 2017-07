Cum arata "dublura" lui Alibec: joaca la FC Amsterdam Romania, echipa formata din macelari, ingineri si muncitori in constructii

Alibec si-a intalnit dublura in Olanda. E roman si joaca si el fotbal, la FC Amsterdam Romania.

Nu doar in Anglia, ci si in Olanda exista FC Romania. Romanii care muncesc la Amsterdam se intalnesc in fiecare saptamana si joaca fotbal.

Olandezii se distreaza pe margine la meciurile romanilor.

"Alibec" e vedeta echipei FC Amsterdam Romania.

"Seman cu el la fata si marchez la fel de multe goluri", spune "dublura" lui Alibec.