Cum arata cea mai sexy ARBITRA din Romania si ce dorinta si-a pus pentru 2017 :)

Ea chiar e sexy si rea! La 20 de ani ii pune la punct pe toti fotbalistii pe care ii arbitreaza. Singura problema a ei la meciuri e ca toti jucatorii o asalteaza cu invitatii la cafea!

Arbitreaza in Liga a 4-a, dar spera ca in cativa ani sa le fluiere pe Steaua si Dinamo. Are doar 20 de ani. Pentru ca fotbalul a luat pauza, Madalina alearga in parc sa fie in forma in 2017!



Fetei ii e greu sa aleaga intre pantofii cu toc si ghetele cu crampoane! Jucatorii ar vrea sa o vada in tinute sexy. Fata nu vrea sa o arbitreze niciodata pe Real. E echipa ei de suflet.