Cum arata apocalipsa pentru Astra, daca tensiunile din vestiar nu se risipesc: 14 jucatori, dar si Sumudica, pot pleca la vara

Fara victorie in Play Off, Astra are parte de noi probleme. Vestiarul campioane en-titre a fost zguduit de o serie de acuzatii grave. Potrivit Gazeta Sporturilor, mai multi jucatori au refuzat sa se antreneze in ultimele zile, dupa ce Dani Coman a intrat in vestiar la pauza meciului cu FCSB.