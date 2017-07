Craiova, invinsa in cel de-al patrulea amical al verii: 1-2 cu FC Ufa!

FC Ufa a terminat pe locul 7 sezonul trecut in Rusia.

Craiova a fost invinsa in aceasta seara de FC Ufa, scor 1-2, in cel de-al patrulea amical al verii, disputat in Austria.

Oltenii au deschis scorul prin Mateiu, in minutul 41, rusii reusind sa intoarca rezultatul prin golurile marcate de Safronidi '45 si Suhov '58.

Antrenorul Devis Mangia a inceput partida in urmatoarea formula de echipa: Mitrovici - Dimitrov, Barthe, Kelici, Briceag - Mateiu, Screciu - Baluta, Gustavo, Bancu - Ivan.

Pe parcursul reprizei secunde au fost realizate urmatoarele schimbari: Enache in locul lui Mateiu si Birzan in locul lui Baluta.

Foto: csuc.ro