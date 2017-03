Craiova, fara trei titulari in Play Off: sefii ii lasa pe Acka, Madson si Rocha pana in vara la echipa a doua

Napoli - Real Madrid, marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV

CSU Craiova s-a calificat in Play Off-ul Ligii I, dupa ce a invins-o aseara, la Pitesti, cu 1-0 pe Gaz Metan Medias. In "finala campionatului", oltenii nu se vor baza pe trei fotbalisti care au fost titular pana in urma cu doua saptamani: Madson, Acka si Nuno Rocha.

Cei trei straini au fost trimisi la echipa a doua in urma cu circa o satapamana. Oficial, motivul invocat de conducere este legat de disciplina. Neoficial, cei trei au refuzat sa isi prelungeasca intelegerile scadente in vara.

"Madson, Acka si Rocha raman indepartati, viata merge inainte. Noi nu suntem preocupati de ce se intampla cu ei, pentru ca nici ei nu au fost preocupati de ce se intampla la Craiova.

Subiectul asta e o problema de bucatarie interna. Au fost in cantonament, au jucat meciuri, dar au fost probleme de disciplina.

Tragem copilul de urechi, dar nu spunem la vecini ce prostioara a facut. Daca se indreapta, se face vara si e liber", a spus Marcel Popescu, presedintele Craiovei, la Digisport.

Craiova se va folosit de mai multi tineri in Play Off, mai spune Marcel Popescu.

"Vreau sa va asigur ca o sa vedeti o echipa super spectaculoasa, o Craiova in schimbare, pentru ca din jucatorii pe care ii avem, incele 10 meciuri care vor urma, o sa incercam sa mai introducem.

Acestea sunt adevaratele examene, cand ei trebuie sa intre si sa demonstreze ca pot face obiectul primei echipe, ca pot purta cu onoare tricoul Craiovei.

Asta ca din vara sa stim daca din cinci, sase, sapte pe care intentionam sa-i aruncam in lupta este unul copt pentru razboaiele astea", a mai spus Marcel Popescu.