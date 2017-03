Contractul cu care dinamovistii vor sa-l convinga pe Contra sa ramana si din vara! Cel mai mare salariu de la club si prima de Liga

Mutu si Negoita trag de Contra sa ramana si din vara, dar el refuza sa dea un raspuns. Contra mai sta doar daca Dinamo termina pe loc de UEFA Champions League!

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

200 de mii de euro pe an e salariul pe care Contra il va lua daca accepta sa mai stea un an la Dinamo! Daca ajunge cu dinamovistii in UCL, va incasa jumatate de milion de euro!

"Ramanerea mea nu are legatura cu castigarea unui trofeu", spune Contra.

"Dinamo e mai buna de la venirea lui Contra", spune si Gigi Multescu, inaintea bataliei din Cupa, care e miercuri seara, de la 21:30, la ProTV.

"Intalnim poate cea mai puternica echipa in aceasta perioada", mai spune Multescu.