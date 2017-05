Contra a calificat-o pe Dinamo in Europa dupa 5 ani: "Meritam locul 3!" Mesajul pentru fani

Cosmin Contra e multumit de locul lui Dinamo, desi putea chiar sa castige titlul in ultima etapa.

"Mi-ar fi placut sa terminam cu o victorie, chiar daca nu ar fi contat in clasament. Am intalnit o echipa dificila, ei nu au avut presiune, au jucat de placere si sunt jucatori pe care daca ii lasi sa joace pot sa puna probleme oricarui adversar. Imi felicit jucatorii, spectatorii pentru modul in care au sprijit echipa in ultimele etape. Il felicit pe Hagi pentru castigarea campionatului, un proiect facut cu cap, in care si-a riscat toti banii si care a dat roade. E un proiect de urmat de mai multe cluburi. Acum ne vom concentra toata saptamana pe finala Cupei Ligii.

Noi suntem acolo unde meritam sa fim. Dinamo merita locul 3, fiecare isi merita locul.

Nu ma intereseaza de Steaua. Incerc sa pregatesc cat mai bine meciul cu echipa noastra din oras si apoi sa ma gandesc la sezonul urmator, cum il vom pregati.

Singurul meu gand acum e la meciul de sambata, toata lumea spune ca Timisoara va veni juniorii, dar este un trofeu pus in joc", a spus Contra la conferinta.