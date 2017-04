Conditiile puse de Contra pentru a ramane la Dinamo: antrenorul vrea transferuri si baza de pregatire, Negoita pluseaza doar la salariu

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Doua conditii i-a pus Contra lui Negoita pentru a ramane si din vara la Dinamo: sa-i aduca 6 jucatori si sa refaca baza de pregatire a dinamovistilor! 15.000 de euro pe luna ii ofera Negoita lui Contra, cu 5.000 mai mult decat are acum.

Insa nu salariul e prioritar pentru Contra. Acesta vrea din partea patronului asigurari ca echipa poate face performanta.

Contra viseaza si in acest an la locul 2 si la calificarea in Champions League.

"Noi nu am reusit acest lucru. Mi-as dori ca Dinamo sa reuseasca la un moment dat", spune Claudiu Niculescu, fostul jucator al lui Dinamo, acum antrenor la Voluntari.