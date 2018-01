Cojocaru a comis-o la revenirea in Liga I: "A mai ramas putin din acest an, sper sa prind cat mai multe meciuri!" :)

Hagi l-a luat pe fostul stelist, Cojocaru. Ianis a marcat al doilea gol de cand s-a intors la Viitorul.

Cojocaru i-a parasit pe stelisti acum un an si jumatate si de atunci n-a mai aparat. A semnat pe un an si jumatate cu Viitorul.

Reporter: Ce obiective ai tu pentru acest an?

Cojocaru: Pentru acest an... a mai ramas putin din el, sa prind cat mai multe meciuri!



Cojocaru a gresit la primul meci in poarta Viitorului. Pustiul de 15 ani, Pitu a adus victoria, 2-1 cu Cernomoret Odessa!