Cine ii ureaza lui Contra sa se bata la RETROGRADARE cu Dinamo :)

Contra a semnat doar pana-n vara cu Dinamo. "Saracul, isi strica CV-ul" - ii plange de mila Dragomir.

Contra va castiga 40 de mii de euro la Dinamo pana-n vara. Mai ramane un an doar daca vrea el.



"Se compromite de tanar, domnul Contra! N-are marfa! Are marfa de divizia C!", striga Dragomir.



De Martisor va fi Steaua - Dinamo si duelul dintre nasul Contra si finul Reghecampf. Ar putea fi ultimul derby al sezonului daca Dinamo n-ajunge in play-off.



Timisoara natala ii ureaza lui Contra sa se bata la ... retrogradare cu Dinamo. :)