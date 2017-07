"Cine e asta?!" Nimeni nu l-a recunoscut pe jucatorul adus la Steaua vara asta. Cine apare in lotul pentru noul sezon

Fanii Stelei au avut mari dificultati sa-l recunoasca pe unul dintre pustii promovati in lotul mare de Dica!

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Aproape nimeni n-a stiut cine e unul dintre fotbalistii care apare in imaginea cu lotul Stelei pentru acest sezon. Pustiul Szecui, adus de la Scoala lui Dani Coman din Pitesti in aceasta vara, a prins selectia largita pentru Liga 1. Szecui a mai jucat si la fosta echipa a lui Dica, SCM Pitesti, in liga a 3-a.