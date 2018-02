CFR s-a OPUS arbitrilor straini! Care sunt cluburile care au fost de acord cu propunerea LPF

Adunarea Generala a LPF a votat pentru arbitrii straini la meciurile din playoff. Exista si o conditie importanta.

Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

LPF a decis sa aprobe brigazi straine de arbitri, insa doar in cazul in care ambele echipe sunt de acord. In acest moment, cele echipe din playoff sunt impartite in doua tabere. Steaua, Craiova si CSM Poli Iasi au fost de acord, in timp ce liderul CFR Cluj, Astra si Viitorul au votat impotriva.



Astfel, derby-ul dintre Steaua si CFR are sanse mici sa fie arbitrat de un strain. Mai multe detalii aici.