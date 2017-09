CFR il reclama pe MM Stoica la LPF si FRF: "E penibil cu declaratii care nu au sens!" Atacul inainte de meci

CFR si Steaua se bat diseara pentru suprematia Ligii I.

MM Stoica a acuzat constant arbitrajele de la partidele CFR-ului, iar acum directorul sportiv al Stelei ar putea ajunge in fata comisiiilor. Bogdan Mara spune ca stelistul devine penibil prin afirmatiile sale.



"Chiar ne asteptam la acest lucru, nu ne-a mirat deloc. Sincer, nu stiu cat mai ţine acest moment, pentru ca lumea deja vede, sunt prea putini cei care mai cred in ce spune MM Stoica. Nu cred ca mai are MM Stoica credibilitatea pe are o avea. Vedem ca iese cu aceleasi lucruri si inflamandu-l si pe Gigi Becali si chiar vorbeste de niste lucruri care n-au sens. Eu cred ca lucrurile se decid pe teren suta la suta", a declarat Mara pentru Telekom Sport.

"Vor sa puna multa presiune pe arbitri, pentru ca vad ca au un concurent in acest an si aceleasi lucruri le discuta si le intorc pe toate partile si devin si penibili cateodata cu unele declaratii care nu isi au sensul. E usor sa iesi sa zici de unul de altul, sa jignesti. Oricine poate sa faca lucrul asta, dar eu cred ca nu e normal, si Liga si FRF ar trebui sa ia unele masuri cand mai exista astfel de iesiri", a adaugat Mara.