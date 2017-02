Cele 5 pariuri riscante ale lui Reghecampf inaintea primului meci oficial din 2017, azi, cu CFR Cluj

Steaua va juca astazi cu CFR Cluj primul meci din 2017 in Liga I.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Steaua a reusit sa aduca 3 jucatori noi in aceasta iarna si este obligata sa faca mai multe schimbari, dupa ce Popa si Tosca au plecat.

Reghe are 5 "arme" importante pentru primul meci, cu CFR, insa istoria lor din acest sezon nu ofera garantii pentru un meci usor la Cluj:

- Balasa a strans doar 58 de minute oficiale de joc in ultimele 4 luni;

- Boldrin a fost initial pe o lista neagra a Stelei, insa clubul a decis sa-l pastreze in continuare. Are cele mai bune cifre din echipa, cu 7 goluri si 5 assisturi in acest sezon;

- Jakolis a devenit principala arma a lui Reghe in banda dreapta, dupa ce Adi Popa a plecat. In ultimele trei luni a strans doar 108 minute oficiale de joc.;

- Gnohere are un singur gol marcat in campionat din august si pana acum si doar 149 minute in ultimele 3 luni;



- Denis Alibec a impresionat sezonul trecut, a fost la Euro, insa in acest campionat are doar 3 goluri marcate si doua pase decisive.