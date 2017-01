Cel mai tare transfer care NU s-a facut la Dinamo! Detalii de ultima ora despre aducerea lui Obinna

Nigerianul Obinna nu mai semneaza cu Dinamo. Testele medicale pe care le-a facut la Bucuresti n-au iesit asa cum isi dorea fotbalistul.

Obinna, 29 de ani, are probleme la genunchi, nerecuperat in totalitate dupa accidentarile repetate pe care le-a suferit. Atacantul isi daduse acordul sa vina la Dinamo, insa discutiile au picat in urma controlului medical amanuntit de ieri.



Obinna ar fi fost cel mai important transfer al lui Dinamo din ultimii ani. Africanul a trecut in cariera pe la Inter, West Ham si Lokomotiv, iar ultima oara a jucat in Bundesliga, la Darmstadt.