"Ce vrei sa zic? Sunt jucatorul lui Dinamo, pana la iarna raman aici!" Ce a spus Nemec dupa victoria in fata lui Poli Iasi

Dinamo 2-1 Poli Iasi / Adam Nemec nu a mai marcat in Liga 1 din septembrie!

Adam Nemec mai are contract pana in vara anului viitor cu Dinamo si este dorit in atacul Stelei din iarna. Jucatorul dinamovist a vorbit la finalul partidei cu Poli Iasi despre aceasta varianta.

”Eu am contract cu Dinamo, nu am de ce sa ma stresez cu ce apare in presa despre transferul meu la FCSB. Eu nu stiu despre ce este vorba si chiar nu vreau sa vorbesc. Nu depinde de mine daca voi ramane la Dinamo dupa pauza de iarna. Imi doresc tot ce e mai bun pentru finalul meu de cariera. Fiecare vrea ce e mai bun de la el, iar eu incerc sa-mi rezolv finalul de cariera cat mai bine, pentru ca nu mai am multi ani de jucat. Oricum, eu cat voi mai juca aici, voi da totul in fiecare meci. Ce vrei să zic? Sunt jucatorul lui Dinamo asa ca pana la iarna raman aici si vedem dupa aceea ce se va inttmpla" a declarat Adam Nemec la Telekom Sport.

Nemec a marcat doar 2 goluri in acest sezon si considera ca ratarea playoff-ului de catre Dinamo ar fi un dezastru.

”A fost greu pentru noi toți, e important ca am luat cele trei puncte desi a fost greu. Cat timp vor fi bani la mijloc in fotbal va fi si presiune, nu suntem in cea mai buna forma, trebuie sa adunam puncte, trebuie sa ne calificam in play-off sau va fi un dezastru total. Nu țin pumnii la nimeni (la Astra - Steaua), eu suport doar pe Dinamo pentru ca sunt jucatorul acestui club" a mai spus Nemec.