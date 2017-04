Ce spune Reghecampf despre interesul pentru Alibec, dupa dezvaluirea lui Becali: "Am oferta de 10 milioane"

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Reghecampf nu crede ca e momentul ca Denis Alibec sa plece de la Steaua, chiar daca Gigi Becali a dezvaluit o oferta care ar insemna un nou record pentru fotbalul romanesc: "10 milioane de euro de la un club din Anglia".

Antrenorul liderului la zi din Liga I este de parere ca Alibec ar trebui sa mai ramana, avand in vedere ca acesta a fost transferat de la Astra in urma cu doar 4 luni.

Reghecampf a vorbit despre acest subiect in cadrul unei conferinte de presa sustinute in aceasta dimineata.

"Nu stiu de nicio oferta pentru Alibec, nu ma intereseaza acest lucru. Cred ca va grabiti. are doar 4 luni la Steaua. Cu siguranta va veni o vreme cand va pleca, dar deocamdata e prea devreme. Nicio echipa din Romania, indiferent de valoarea jucatorilor, nu va putea vinde fotbalisti la nivelul la care vinde Steaua", a declarat Laurentiu Reghecampf in cadrul unei conferinte de presa.

Si Mihai Stoica a vorbit despre Alibec. Acesta este de parere ca o calificare a Stelei in grupele UCL cu Alibec in echipa ar face ca pretul acestuia sa urce si mai mult.

"Este mult mai important sa ajungi in grupele UEFA Champions League cu Alibec in echipa decat sa-l vinzi acum cu 15 sau chiar 20 de milioane de euro. Obiectivul nostru si al patronului este calificarea in grupele UEFA Champions League", a precizat si Mihai Stoica in cadrul aceleiasi conferinte de presa.