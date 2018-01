Ce se intampla daca Dinamo rateaza play-off-ul? Vine APOCALIPSA in "Stefan cel Mare": "Va fi o explozie nucleara!" Avertisment de la cel mai inalt nivel

Dinamo trebuie sa se califice obligatoriu in play-off-ul Ligii 1.

Alexandru David, presedintele lui Dinamo, anunta apocalipsa in caz contrar. Daca elevii lui Miriuta rateaza clasarea intre primele sase, Dinamo este "demolata" si reconstruita din temelii. Nimeni nu are postul asigurat.

"Ce se poate schimba la Dinamo daca rateaza calificarea in play-off? Totul. Se poate schimba totul. Necalificarea in play-off e similara cu o explozie nucleara in urma careia putine caramizi vor mai ramane. Conducere, presedinte, jucatori, tot ce se poate schimba la un club de fotbal.

Exista contracte care trebuie duse pana la capat, dar va fi schimbare de strategie, de filosofie, de reconstructie, de restructurare financiara si aaa mai departe. Dar pe termen scurt, pe urmatoarele trei luni, pana cand trebuiesc onorate contractele, pe care nu ai cum să le modifici", a declarat Alexandru David pentru DigiSport.