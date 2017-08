Ce i-a mai ramas lui Hagi dupa "Afacerea Steaua". Doar 5 jucatori cotati la peste 1 milion de euro

Steaua - Sporting, miercuri, 21:45, in direct la ProTV!

Steaua a facut nu mai putin de 3 transferuri de la Viitorul in aceasta vara, la care se adauga transferul lui Tanase de vara trecuta. Becali i-a placut peste 6 milioane de euro lui Hagi, salvand practic echipa de la faliment.

Hagi a luat astazi decizia de a renunta la echipa a doua a clubului, pentru a mai reduce din cheltuieli. Ratarea calificarii in grupele europene l-a dus pe Hagi aproape in colaps financiar, iar problema cea mai mare este ca nu mai are ce sa vanda.

Viitorul mai are doar 5 jucatori cotati la peste 1 milion de euro in echipa, din care 3 sunt fundasi iar 1 este portar. Boli a fost aproape de Steaua in aceasta vara, insa oferta de 700 de mii de euro a fost refuzata de Hagi.

Cum arata TOP 10 cei mai scumpi jucatori din lotul lui Hagi.