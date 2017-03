Caz INCREDIBIL in Liga I. Ilie Stan: 'L-am adus pentru ca n-aveam pe cine. Am sunat 100 de jucatori, n-a vrut niciunul sa vina!'

Ilie Stan nu intelege de ce jucatorii lui nu aplica in timpul meciurilor exercitiile de la antrenamente.

Stan s-a suparat rau dupa eliminarea din Cupa Ligii. Fostul antrenor al Stelei s-a chinuit sa-si faca lotul in iarna. Nimeni n-ar fi vrut sa vina.

"Pe Ferfelea l-am schimbat pentru ca nu mai facea fata. L-am adus pentru ca nu aveam pe cine sa iau. Am chemat 100 de fotbalisti si n-a vrut nimeni sa vina. Acum, ne ramane sa ne concentram pe jocul cu Steaua. Nu-mi pare rau ca am preluat echipa, chiar si in situatia asta. Am incercat sa jucam si sa intoarcem rezultatul din tur, dar am facut greseli impardonabile. E inadmisibil sa organizezi jocul intr-un fel si sa vezi altceva pe teren!", a spus Ilie Stan la Dolce.