Budescu, din nou in China? "Doamne ajuta sa mai ia 3-4 milioane si ne cheme si pe noi la el!"

Steaua a castigat primul amical al iernii. Budescu a marcat toate cele trei goluri in victoria cu 3-1 in fata chinezilor de la Jiangsu.



Budescu a impresionat chiar sub ochii lui Capello, legendarul antrenor italian care conduce o echipa de vedete in China. Stelistii se gandesc ca poate chinezii il vor lua din nou pe Budescu.

Pintilii s-ar bucura pentru colegul sau in cazul in care acesta va prinde din nou un contract avantajos.

"Doamne-ajuta, sa mai ia 3-4 milioane Budescu si sa ne cheme la el", a declarat Pintilii la finalul meciului.

Budescu a jucat in China in sezonul 2016-2017 pentru echipa de liga secunda Dalian Yifang. Budescu a stat doar cateva luni in China, fiind imprumutat inapoi la Astra si apoi transferat definitiv de giurgiuveni.