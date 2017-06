Budescu a "tinut-o" pe salate in vacanta :) In ce forma a ajuns in cantonamentul Stelei: Dica l-a urcat pe cantar

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Constantin Budescu a semnat in weekend cu FCSB, iar de ieri s-a alaturat lotului ros-albastrilor in cantonamentul din Slovacia. In prima sa zi, "Budi" a fost urcat pe cantar de Dica. Desi un fotbalist recunoscut pentru faptul ca obisnuieste sa se intoarca cu cateva kilograme in plus din vacanta, Budescu a surprins placut: a venit intr-o forma foarte buna.

Digisport scrie ca Dica l-a urcat pe cantar pe Budescu, iar mijlocasul l-a surprins. Acesta a venit la Steaua cu o greutate normala pentru intaltimea sa. Budescu are 81 de kilograme, la o intaltime de 1.85 metri.

Poreclit "Sarmaluta", Budescu este mai usor decat Alibec si decat "Bizonul" Gnohere.

"Cea mai buna salata este cea de carne de porc", spunea Budescu, in gluma, intr-un interviu acordat in preajma Craciunului, in urma cu un an.