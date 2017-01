BREAKING NEWS | Dezvaluiri BOMBA: Cine e MILIONARUL pe care Piturca vrea sa-l aduca la CSA Steaua

Adrian Mititelu a facut dezvaluiri incredibile la Sport.ro.

Acesta spune ca Victor Piturca vrea sa-l aduca la Steaua Armatei pe Mihai Rotaru, finantatorul de la CSU Craiova, la CSA Steaua.

"Piturca de acum 7 ani imi spunea ca generalii vor sa-i ia echipa lui Becali. A incercat sa-mi ia mie echipa, el e in spatele lui CSU, el e in spatele lui Rotaru de la Craiova si acum cred ca vrea sa-l duca pe Rotaru la Steaua. Din unele informatii, persoana care ar urma sa ajunga la CSA Steaua este Mihai Rotaru."

Mititelu a vorbit si despre procesul pe care il are cu FRF:

"Nu va speriati, nu va intra Federatia in faliment din cauza Craiovei. Vreau ca acest club sa fie repus in drepturi, vrem sa intram in competitie si putem gasi o solutie pentru o plata pe termen lung. Eu zic ca noi suntem foarte maturi si intelegem ca fotbalul trebuie sa continue, nu se va ajunge la faliment. Clauzele totale ale jucatorilor erau de 258 de milioane de euro.", anunta Mititelu la Sport.ro