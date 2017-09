BOMBA LA CFR! Dan Petrescu a dat afara un jucator. A petrecut in club dupa 1-1 cu Steaua

Dortmund - Real, marti la ProTV de la 21:45

Dan Petrescu l-a dat afara pe Billel Omrani, dupa ce a petrecut in club dupa meciul cu Steaua, terminat 1-1, anunta Digi.

Petrescu a anuntat de la conferinta de presa ca a scos din lot un jucator insa nu a mentionat despre cine e vorba.

Omrani nu va evolua cu Astra, ramanand de vazut daca va fi reprimit in lot dupa aceea. CFR se va baza in continuare pe Vera si Balde in atacul echipei.